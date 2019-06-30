Луис Адриано: "Встретиться с фанатами "Спартака" мне было бы неинтересно"



Бразильский нападающий "Спартака" Луис Адриано заявил, что он не собирается встречаться с болельщиками московского клуба.

"Я не читаю комментарии из-за языкового барьера. И не хочу заниматься их переводом. Да и вообще не обращаю внимания на критику. В конце концов, что я могу сделать с недовольным людьми? Да ничего. Говорят они гадости – и пусть. Пропускаю мимо ушей.

Встречаться с фанатами "Спартака" мне не было бы интересно. Мне интересно знать, что говорит главный тренер или гендиректор клуба", – приводят слова Адриано российские СМИ.

32-летний Адриано выступает за "Спартак" с 2017 года. Всего за московский клуб он провел 76 матчей во всех турнирах, в которых забил 24 гола и отдал 15 результативных передач. В составе "красно-белых" форвард становился чемпионом России и обладателем Суперкубка России. Его контракт с клубом действует до лета 2020 года.

Не пропустите: Луис Адриано: "Спартак" не может еще один год оставаться без трофеев". | http://soccernews.ru