Луис Адриано выбыл на неопределённый срок из-за травмы
"Палмейрас" потерял из-за травмы нападающего Луиса Адриано.
У бывшего игрока "Спартака" возникли проблемы с бедром, вследствие чего он попросил замену.
Степень серьёзности повреждения и сроки восстановления 32-летнего форварда станут известны после прохождения медобследования.
В текущем сезоне Адриано сыграл за "Палмейрас" 10 матчей, забил 6 голов и сделал 1 ассист.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Фламенго
|23
|52
|2
|Сантос
|24
|47
|3
|Палмейрас
|24
|47
|4
|Коринтианс
|23
|42
|5
|Сан-Паулу
|24
|40
|6
|Интернасьонал
|24
|38
|7
|Гремио
|24
|38
|8
|Байя
|24
|38
|9
|Атлетико Паранаенсе
|23
|34
|10
|Гоияс
|24
|33
|11
|Атлетико Минейро
|23
|31
|12
|Ботафого
|24
|30
|13
|Форталеза
|24
|28
|14
|Васко да Гама
|23
|27
|15
|Флуминенсе
|24
|26
|16
|КСА
|24
|25
|17
|Сеара
|24
|23
|18
|Крузейро
|24
|21
|19
|Аваи
|23
|16
|20
|Чапекоенсе
|24
|15