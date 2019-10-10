Луис Адриано выбыл на неопределённый срок из-за травмы

"Палмейрас" потерял из-за травмы нападающего Луиса Адриано.

У бывшего игрока "Спартака" возникли проблемы с бедром, вследствие чего он попросил замену.

Степень серьёзности повреждения и сроки восстановления 32-летнего форварда станут известны после прохождения медобследования.

В текущем сезоне Адриано сыграл за "Палмейрас" 10 матчей, забил 6 голов и сделал 1 ассист.

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