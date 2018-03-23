Луис Адриано: "Я бы не сказал "нет" ни ЦСКА, ни "Локомотиву", ни "Зениту"

Форвард московского "Спартака" Луис Адриано высказался о своем возможном переходе в другой российский клуб.

"Понимаю, что фанаты будут не очень довольны тем, что я скажу, но мне надо кормить семью. Поэтому я бы не сказал "нет" ни одному российскому клубу - ни ЦСКА, ни "Локомотиву", ни "Зениту". Это моя работа, моя профессия, я футболом зарабатываю на жизнь. Это болельщики ненавидят другие клубы", - цитирует 30-летнего нападающего СЭ.

Напомним, Луис Адриано высказался о готовности своей команды бороться до конца за чемпионство в РФПЛ. | soccernews.ru