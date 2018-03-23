Луис Адриано: "Я бы не сказал "нет" ни ЦСКА, ни "Локомотиву", ни "Зениту"

Теги спартак москвалуис адрианозенит санкт-петербургцска москвалокомотив москва

Луис Адриано: "Я бы не сказал "нет" ни ЦСКА, ни "Локомотиву", ни "Зениту"Форвард московского "Спартака" Луис Адриано высказался о своем возможном переходе в другой российский клуб.

"Понимаю, что фанаты будут не очень довольны тем, что я скажу, но мне надо кормить семью. Поэтому я бы не сказал "нет" ни одному российскому клубу - ни ЦСКА, ни "Локомотиву", ни "Зениту". Это моя работа, моя профессия, я футболом зарабатываю на жизнь. Это болельщики ненавидят другие клубы", - цитирует 30-летнего нападающего СЭ.

Напомним, Луис Адриано высказался о готовности своей команды бороться до конца за чемпионство в РФПЛ. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

В равной игре Германия и Испания заключили мир

В равной игре Германия и Испания заключили мир

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва 22 49
2 Спартак Москва 23 44
3 ЦСКА Москва 22 41
4 Краснодар 23 40
5 Зенит Санкт-Петербург 22 39
6 Уфа 23 34
7 Арсенал Тула 23 32
8 Урал 23 28
9 Рубин 23 27
10 Ростов 23 27
11 Ахмат 22 26
12 Динамо Москва 22 24
13 Анжи 23 23
14 Тосно 23 23
15 Амкар 22 22
16 СКА Хабаровск 23 12
Полная таблица

топ-5 тегов