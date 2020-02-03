Луис Адриано: "Я не хотел уходить из "Спартака"

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Луис Адриано: "Я не хотел уходить из "Спартака"

Форвард "Палмейраса" Луис Адриано признался, что прошлым летом покинул московский "Спартак" не по своей воле.

"Летом я говорил с таким лицом, будто хочу уйти из "Спартака"? Почему? Я, наоборот, не хотел уходить. Но прошло всего три игры, и случились такие изменения. Ведь не только я ушёл, но почти вся команда. Почему ушёл именно я? Потому что мне сказали, что есть такое предложение и клуб с ним согласен. Мы поговорили с агентом, обсудили всё с женой и решились переехать. "Палмейрас" тоже сильная команда, которая борется за высокие места", - сказал бразилец.

Адриано выступал за "Спартак" с января 2017 года, сыграл 79 матчей, забил 25 голов и сделал 15 ассистов.

В "Палмейрас" 32-летний нападающий ушёл в июле прошлого года за 1 миллион евро.

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