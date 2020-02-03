Луис Адриано: "Я не хотел уходить из "Спартака"
Форвард "Палмейраса" Луис Адриано признался, что прошлым летом покинул московский "Спартак" не по своей воле.
"Летом я говорил с таким лицом, будто хочу уйти из "Спартака"? Почему? Я, наоборот, не хотел уходить. Но прошло всего три игры, и случились такие изменения. Ведь не только я ушёл, но почти вся команда. Почему ушёл именно я? Потому что мне сказали, что есть такое предложение и клуб с ним согласен. Мы поговорили с агентом, обсудили всё с женой и решились переехать. "Палмейрас" тоже сильная команда, которая борется за высокие места", - сказал бразилец.
Адриано выступал за "Спартак" с января 2017 года, сыграл 79 матчей, забил 25 голов и сделал 15 ассистов.
В "Палмейрас" 32-летний нападающий ушёл в июле прошлого года за 1 миллион евро.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Фламенго
|38
|90
|2
|Сантос
|38
|74
|3
|Палмейрас
|38
|74
|4
|Гремио
|38
|65
|5
|Атлетико Паранаенсе
|38
|64
|6
|Сан-Паулу
|38
|63
|7
|Интернасьонал
|38
|57
|8
|Коринтианс
|38
|56
|9
|Форталеза
|38
|53
|10
|Гоияс
|38
|52
|11
|Байя
|38
|49
|12
|Васко да Гама
|38
|49
|13
|Атлетико Минейро
|38
|48
|14
|Флуминенсе
|38
|46
|15
|Ботафого
|38
|43
|16
|Сеара
|38
|39
|17
|Крузейро
|38
|36
|18
|КСА
|38
|32
|19
|Чапекоенсе
|38
|32
|20
|Аваи
|38
|20