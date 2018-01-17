Луис Адриано: "Я счастлив находиться в "Спартаке" и приносить пользу команде"



Бразильский нападающий "Спартака" Луис Адриано заявил, что он готов играть за клуб до конца карьеры.

"Я благодарен всем тем, кто помог мне раскрыться в "Спартаке". Я счастлив тут находиться и приносить пользу команде. Те эмоции, которые я демонстрирую, показывают, что я играю за команду всем сердцем и отдаю ей всего себя. Для себя я не вижу проблемы завершении карьеры в "Спартаке". Меня тут хорошо принимают, я чувствую себя комфортно в Москве", – приводят слова Адриано российские СМИ.

В этом сезоне 30-летний Адриано провел за "Спартак" 26 матчей, забил 9 голов и отдал 6 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2020 года.

Не пропустите: Промес: "Трек Бузовой мне дал послушать Давыдов". | http://soccernews.ru