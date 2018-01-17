Луис Адриано: "Я счастлив находиться в "Спартаке" и приносить пользу команде"

Теги спартак москвалуис адриано

Луис Адриано: "Я счастлив находиться в "Спартаке" и приносить пользу команде"
Бразильский нападающий "Спартака" Луис Адриано заявил, что он готов играть за клуб до конца карьеры.

"Я благодарен всем тем, кто помог мне раскрыться в "Спартаке". Я счастлив тут находиться и приносить пользу команде. Те эмоции, которые я демонстрирую, показывают, что я играю за команду всем сердцем и отдаю ей всего себя. Для себя я не вижу проблемы завершении карьеры в "Спартаке". Меня тут хорошо принимают, я чувствую себя комфортно в Москве", – приводят слова Адриано российские СМИ.

В этом сезоне 30-летний Адриано провел за "Спартак" 26 матчей, забил 9 голов и отдал 6 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2020 года.

Не пропустите: Промес: "Трек Бузовой мне дал послушать Давыдов". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Главное событие 2017 года?
Все опросы

главное

В рамках первого четвертьфинального матча Кубка Испании "Реал" навестит "Леганес"

В рамках первого четвертьфинального матча Кубка Испании "Реал" навестит "Леганес"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва 20 45
2 Зенит Санкт-Петербург 20 37
3 Спартак Москва 20 37
4 Краснодар 20 36
5 ЦСКА Москва 20 35
6 Уфа 20 27
7 Ахмат 20 26
8 Урал 20 25
9 Арсенал Тула 20 25
10 Ростов 20 25
11 Рубин 20 23
12 Динамо Москва 20 22
13 Амкар 20 21
14 Тосно 20 20
15 Анжи 20 19
16 СКА Хабаровск 20 12
Полная таблица

топ-5 тегов