Луис Адриано закрутил роман с бразильской моделью

В начале июля появились слухи о скором разводе бывшего нападающего "Спартака" Луиса Адриано и его русской жены Екатерины Дорожко.

По всей видимости, домыслы оказались правдивы. СМИ пишут о новом романе бразильского футболиста.

Избранницей экс-игрока "красно-белых" стала 27-летняя модель и актриса Лума Симоэш.

По информации портала Super, новые отношения Адриано длятся уже около четырёх месяцев.

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