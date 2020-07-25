Луис Адриано закрутил роман с бразильской моделью

Теги спартак москвалуис адриано

Луис Адриано закрутил роман с бразильской моделью

В начале июля появились слухи о скором разводе бывшего нападающего "Спартака" Луиса Адриано и его русской жены Екатерины Дорожко.

По всей видимости, домыслы оказались правдивы. СМИ пишут о новом романе бразильского футболиста.

Избранницей экс-игрока "красно-белых" стала 27-летняя модель и актриса Лума Симоэш.

По информации портала Super, новые отношения Адриано длятся уже около четырёх месяцев.

Не пропустите: У Хави диагностирован коронавирус. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Стали известны сроки восстановления Мбаппе

Стали известны сроки восстановления Мбаппе

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 23 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Сочи Сочи 23 27
10 Уфа Уфа 22 27
11 Урал Урал 22 25
12 Тамбов Тамбов 22 25
13 Ахмат Ахмат 23 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Оренбург Оренбург 22 23
16 Крылья Советов Крылья Советов 23 22
Полная таблица

топ-5 тегов