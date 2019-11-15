Луис Адриано женился на своей русской девушке

Бывший форвард московского "Спартака" Луис Адриано сыграл свадьбу с русской невестой Екатериной Дорожко.

Об этом стало известно из соцсетей молодожёнов, которые опубликовали соответствующие посты в инстаграме.

"Сегодня был очень важный день. Мечта сбылась! Я люблю тебя!" - написал футболист.

"Можете нас поздравить", - отметила девушка.

Напомним, что пара познакомилась в России, а после перехода Адриано в "Палмейрас" Дорожко уехала вслед за ним в Бразилию.

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