Луис Адриано женился на своей русской девушке

Теги спартак москвапалмейраслуис адриано

Луис Адриано женился на своей русской девушке

Бывший форвард московского "Спартака" Луис Адриано сыграл свадьбу с русской невестой Екатериной Дорожко.

Об этом стало известно из соцсетей молодожёнов, которые опубликовали соответствующие посты в инстаграме.

"Сегодня был очень важный день. Мечта сбылась! Я люблю тебя!" - написал футболист.

"Можете нас поздравить", - отметила девушка.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

можете нас поздравить..❤️

Публикация от Катюша Дорожко (@dorozhko)

Напомним, что пара познакомилась в России, а после перехода Адриано в "Палмейрас" Дорожко уехала вслед за ним в Бразилию.

Не пропустите: Луис Адриано сделал предложение своей возлюбленной в туалете. | http://soccernews.ru
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