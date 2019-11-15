Луис Адриано женился на своей русской девушке
Бывший форвард московского "Спартака" Луис Адриано сыграл свадьбу с русской невестой Екатериной Дорожко.
Об этом стало известно из соцсетей молодожёнов, которые опубликовали соответствующие посты в инстаграме.
"Сегодня был очень важный день. Мечта сбылась! Я люблю тебя!" - написал футболист.
"Можете нас поздравить", - отметила девушка.
Напомним, что пара познакомилась в России, а после перехода Адриано в "Палмейрас" Дорожко уехала вслед за ним в Бразилию.
Не пропустите: Луис Адриано сделал предложение своей возлюбленной в туалете. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Фламенго
|33
|78
|2
|Палмейрас
|32
|67
|3
|Сантос
|32
|64
|4
|Гремио
|32
|56
|5
|Сан-Паулу
|32
|52
|6
|Атлетико Паранаенсе
|32
|50
|7
|Интернасьонал
|32
|49
|8
|Коринтианс
|32
|49
|9
|Байя
|32
|43
|10
|Васко да Гама
|33
|43
|11
|Гоияс
|32
|42
|12
|Атлетико Минейро
|32
|40
|13
|Форталеза
|32
|39
|14
|Ботафого
|32
|36
|15
|Сеара
|32
|36
|16
|Крузейро
|32
|35
|17
|Флуминенсе
|32
|34
|18
|КСА
|32
|29
|19
|Чапекоенсе
|32
|22
|20
|Аваи
|32
|17