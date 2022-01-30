Луис Диас перейдет в "Ливерпуль". Колумбиец уже проходит медосмотр
Фото: инстаграм Диаса\Автор неизвестен
"Ливерпуль" завершает оформление трансфера колумбийского вингера "Порту" Луиса Диаса.
Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, сейчас футболист сборной Колумбии проходит вторую часть медицинского обследования для "красных".
По информации источника, сумма трансфера составит 40 миллионов евро сразу и еще 20 миллионов в виде различных бонусов. Соглашение игрока с "Ливерпулем" будет рассчитано до июня 2027 года.
Английский клуб в данный момент занимается оформление рабочей визы для Диаса.
В нынешнем сезоне колумбиец сыграл в 28 матчах за "Порту", в которых забил 16 мячей и сделал 5 ассистов.
Также не пропустите: Лука Модрич верен "Реалу" и подпишет с клубом новый контракт. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Стали известны трансферные планы "Реала"
-
В "Венеции" прокомментировали слухи об интересе к Чалову
-
Клопп прокомментировал трансфер Луиса Диаса
-
"Ливерпуль" объявил о трансфере Луиса Диаса
-
Неймар может успеть восстановиться к матчу с "Реалом"
-
Бразильский вундеркинд Эндрик высказался о Винисиусе и "Реале"
-
Педри поделился мнением об игре под руководством Хави
-
Чалов может перейти в клуб Серии А
-
"Гранада" подписала полузащитника "Црвены Звезды"
-
Френки де Йонг высказался о проблемах "Барселоны"
-
"Реал" отдаст Рейньера в новую аренду летом
-
"Реал" отдаст Рейньера в новую аренду летом
-
"Наполи" отказался продавать Руиса в "Ньюкасл"
-
Гринвуда обвинили в избиении и изнасиловании. "Манчестер Юнайтед" отреагировал (фото)
-
Луис Диас перейдет в "Ливерпуль". Колумбиец уже проходит медосмотр
-
"Тоттенхэм" возьмет в аренду Кулушевски
-
Стало известно условие, при котором Миранчук может перейти в "Лацио"
-
Лука Модрич верен "Реалу" и подпишет с клубом новый контракт
-
"Барселона" договорилась с Обамеянгом
-
"Атлетико" сделал предложение Бубакару Камара
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18