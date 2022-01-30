Луис Диас перейдет в "Ливерпуль". Колумбиец уже проходит медосмотр

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Луис Диас перейдет в "Ливерпуль". Колумбиец уже проходит медосмотр

Фото: инстаграм Диаса\Автор неизвестен

"Ливерпуль" завершает оформление трансфера колумбийского вингера "Порту" Луиса Диаса.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, сейчас футболист сборной Колумбии проходит вторую часть медицинского обследования для "красных".

По информации источника, сумма трансфера составит 40 миллионов евро сразу и еще 20 миллионов в виде различных бонусов. Соглашение игрока с "Ливерпулем" будет рассчитано до июня 2027 года.

Английский клуб в данный момент занимается оформление рабочей визы для Диаса.

В нынешнем сезоне колумбиец сыграл в 28 матчах за "Порту", в которых забил 16 мячей и сделал 5 ассистов.

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"Ливерпуль" объявил о трансфере Луиса Диаса

"Ливерпуль" объявил о трансфере Луиса Диаса

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