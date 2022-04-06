Луис Диас высказался о победе над "Бенфикой"

Фото: твиттер Диаса\Автор неизвестен

Колумбийский вингер "Ливерпуля" Луис Диас прокомментировал победу над "Бенфикой" (3:1) в первом матче 1\4 финала Лиги чемпионов.

Игрок сборной Колумбии отметился голевой передачей на Садио Мане.

"Мой гол очень важен, потому что он дает нам хороший задел. Сейчас самое главное – отдохнуть. Мы знаем, что это еще не конец, поскольку "Бенфика" очень непростой соперник, но мы готовы играть с любой командой в любом матче.

Наша команда сейчас на ходу, мы знаем, какое у нас преимущество, так что будем готовы", – сказал Диас.

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