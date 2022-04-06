Луис Диас высказался о победе над "Бенфикой"

Теги луис диасливерпульбенфика

Луис Диас высказался о победе над "Бенфикой"

Фото: твиттер Диаса\Автор неизвестен

Колумбийский вингер "Ливерпуля" Луис Диас прокомментировал победу над "Бенфикой" (3:1) в первом матче 1\4 финала Лиги чемпионов.

Игрок сборной Колумбии отметился голевой передачей на Садио Мане.

"Мой гол очень важен, потому что он дает нам хороший задел. Сейчас самое главное – отдохнуть. Мы знаем, что это еще не конец, поскольку "Бенфика" очень непростой соперник, но мы готовы играть с любой командой в любом матче.

Наша команда сейчас на ходу, мы знаем, какое у нас преимущество, так что будем готовы", – сказал Диас.

Также не пропустите: Тьяго Силва высказался о проблемах ПСЖ в Лиге чемпионов. | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Ларс Корнетка рассказал, почему покинул "Локомотив"

Ларс Корнетка рассказал, почему покинул "Локомотив"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов