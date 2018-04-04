Луис Энрике дал комментарий по своему будущему

Известный испанский тренер Луис Энрике, последним клубом которого была каталонская "Барселона", дал комментарий по своему будущему.

"Мое будущее? Оно будет зависеть от того, какой клуб будет заинтересован во мне. Но, конечно же, у меня тоже должно быть желание возглавить новый проект ", - приводит слова 47-летнего специалиста football.fr.

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