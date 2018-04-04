Луис Энрике дал комментарий по своему будущему
Известный испанский тренер Луис Энрике, последним клубом которого была каталонская "Барселона", дал комментарий по своему будущему.
"Мое будущее? Оно будет зависеть от того, какой клуб будет заинтересован во мне. Но, конечно же, у меня тоже должно быть желание возглавить новый проект", - приводит слова 47-летнего специалиста football.fr.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|30
|76
|2
|Атлетико Мадрид
|30
|67
|3
|Реал Мадрид
|30
|63
|4
|Валенсия
|30
|62
|5
|Вильярреал
|30
|47
|6
|Бетис
|30
|46
|7
|Севилья
|30
|46
|8
|Жирона
|30
|44
|9
|Сельта Виго
|30
|40
|10
|Эйбар
|30
|40
|11
|Хетафе
|30
|39
|12
|Атлетик Бильбао
|30
|36
|13
|Эспаньол
|30
|36
|14
|Леганес
|30
|36
|15
|Реал Сосьедад
|30
|34
|16
|Алавес
|30
|32
|17
|Леванте
|30
|28
|18
|Лас Пальмас
|30
|21
|19
|Депортиво Ла-Корунья
|30
|20
|20
|Малага
|30
|17