Луис Энрике – главный претендент на пост тренера "Челси"

"Челси" продолжает интересоваться испанским наставником Луисом Энрике, сообщает Daily Mail.

По сведениям издания, Энрике является фаворитом на пост главного тренера лондонского клуба. Ранее сообщалось, что "аристократы", скорее всего, расстанутся с нынешним наставником Антонио Конте по окончании сезона.

Другими вариантами для "Челси" являются Массимилиано Аллегри ("Ювентус"), Диего Симеоне ("Атлетико") и Маурицио Сарри ("Наполи").

Напомним, что 47-летний Энрике летом прошлого года покинул "Барселону" и теперь находится в статусе свободного агента.

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