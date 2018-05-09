Луис Энрике хочет зарабатывать в "Арсенале" на уровне самых высокооплачиваемых тренеров АПЛ

Теги арсенал лондонлуис энрикехосеп гвардиолажозе моуринью

Луис Энрике хочет зарабатывать в "Арсенале" на уровне самых высокооплачиваемых тренеров АПЛИзвестный испанский специалист Луис Энрике озвучил свои финансовые требования лондонскому "Арсеналу", который заинтересован в сотрудничестве с ним.

Так, по сведениям ESPN, 48-летний тренер сообщил "канонирам", что желает зарабатывать в клубе 17 миллионов евро за сезон, что соответствует окладам самых высокооплачиваемых наставников АПЛ - Хосепа Гвардиолы ("Манчестер Сити") и Жозе Моуринью ("Манчестер Юнайтед").

Напомним, появилось фото домашней игровой формы "Арсенала" на сезон 2018/2019. | soccernews.ru

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