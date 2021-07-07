Луис Энрике: "Играла только одна команда. Другая ждала пенальти"

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Наставник сборной Испании Луис Энрике высказался о вылете с Евро-2020 от Италии (1:1, по пенальти - 2:4).

"Мы провели отличный турнир. Были лучше Италии и не выиграли до пенальти из-за мелочей. Играла только одна команда. Она прилагала больше усилий, а другая ждала пенальти", - приводит слова Энрике AS.

Напомним, что в финале Евро-2020 Италия сыграет против победителя пары Англия - Дания.

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