Луис Энрике: "Испания может выиграть Евро"

Наставник сборной Испании Луис Энрике назвал плюсы переноса Евро-2020 на следующий год.

"Это повлияет на молодых игроков, так как у них теперь больше времени. Я хочу победить в турнире, Испания может выиграть Евро.

Плюсы переноса Евро в том, что у нас теперь есть больше времени на подготовку, а молодые футболисты смогут расти", - приводит слова Энрике Marca.

Напомним, что соперниками Испании по группе стали Швеция и Польша, а еще одна сборная определится в стыковых матчах.

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