Луис Энрике может подписать в "Челси" шесть игроков

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Луис Энрике может подписать в "Челси" шесть игроковВ случае своего назначения на пост главного тренера лондонского "Челси" испанский наставник Луис Энрике может подписать в свой новый клуб сразу шесть игроков.

Как информирует Express, привести с собой в стан "аристократов" 47-летний специалист может голкипера Алиссона ("Рома"), защитников Костаса Маноласа ("Рома"), Калиду Кулибали ("Наполи"), полузащитника Серхи Роберто ("Барселона") и вингеров Леона Бэйли ("Байер") и Доменико Берарди ("Сассуоло").

Напомним, в случае своего увольнения, Конте получит от "Челси" 30 миллионов евро. | soccernews.ru

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