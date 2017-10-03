Луис Энрике может возглавить "Баварию"

Бывший главный тренер "Барселоны" Луис Энрике является одним из кандидатов на пост наставника "Баварии".

Как сообщает журналист Хуанма Ромеро, мюнхенский клуб уже контактировал с 47-летним специалистом на предмет возможного сотрудничества.

Напомним, что на прошлой неделе "Бавария" уволила Карло Анчелотти и теперь ведёт поиски нового рулевого. Кроме Энрике на этот пост претендует Томас Тухель, ранее возглавлявший дортмундскую "Боруссию".

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