Луис Энрике может возглавить "Баварию"

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Луис Энрике может возглавить "Баварию"

Бывший главный тренер "Барселоны" Луис Энрике является одним из кандидатов на пост наставника "Баварии".

Как сообщает журналист Хуанма Ромеро, мюнхенский клуб уже контактировал с 47-летним специалистом на предмет возможного сотрудничества.

Напомним, что на прошлой неделе "Бавария" уволила Карло Анчелотти и теперь ведёт поиски нового рулевого. Кроме Энрике на этот пост претендует Томас Тухель, ранее возглавлявший дортмундскую "Боруссию". 

Не пропустите: Анчелотти ответил на претензии о мягкости тренировочного процесса в "Баварии". | http://soccernews.ru

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