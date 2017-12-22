Луис Энрике может возглавить одну из команд Примеры

Экс-наставник "Барселоны" Луис Энрике может продолжить карьеру в "Севилье".

Как сообщает Sport.es, андалусийцы планируют уволить нынешнего тренера Эдуардо Бериццо из-за неудовлетворительный результатов команды.

Напомним, что Энрике находится без клуба с лета этого года.

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