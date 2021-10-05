Луис Энрике назвал цель сборной Испании на Лигу Наций
Фото твиттер SPORF
Наставник сборной Испании Луис Энрике рассказал об амбициях своей команды в финальном турнире Лиги Наций.
"Это обещало грандиозное зрелище ещё до начала Евро-2020 - сыграть против Италии на её поле в финальной стадии Лиги Наций! Мы бы очень хотели выиграть этот турнир, и, как ни странно, будем играть против действующих чемпионов Европы на их поле. Будет очень интересно посмотреть, какой уровень мы сможем показать против чемпионов Европы на стадионе, где большая часть болельщиков будет поддерживать Италию.
Лучшей мотивации и быть не может. Жду не дождусь игры. Вне всяких сомнений, у Италии один из лучших игровых стилей в современном футболе. Уверен, будет интересно посмотреть, что каждая из команд сможет противопоставить друг другу", - цитирует Энрике официальный сайт УЕФА.
Испания сыграет с Италией в среду, 6 октября, а победитель пары встретится с Бельгией или Францией в финале Лиги Наций.
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|Косово
|6
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|6
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|6
|15
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|6
|10
|3
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|6
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|6
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