Луис Энрике назвал самых талантливых игроков, с которыми он работал

Бывший наставник "Барселоны", а ныне главный тренер сборной Испании Луис Энрике рассказал, какие футболисты среди тех, с кем он работал, были самыми талантливыми.

"Игрок, который в течение карьеры больше всего меня впечатлил, это, без сомнений, Лео Месси. После него идёт Андрес Иньеста, он в каком-то роде близок к Месси. И всё же Лео сильно отличается от других", - цитирует Энрике Goal.com.

Напомним, что Месси всю карьеру провёл в "Барселоне", а Иньеста, будучи воспитанником "сине-гранатовых", отыграл за клуб 15 сезонов, после чего уехал в Японию.

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