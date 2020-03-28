Луис Энрике назвал самых талантливых игроков, с которыми он работал

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Луис Энрике назвал самых талантливых игроков, с которыми он работал

Бывший наставник "Барселоны", а ныне главный тренер сборной Испании Луис Энрике рассказал, какие футболисты среди тех, с кем он работал, были самыми талантливыми.

"Игрок, который в течение карьеры больше всего меня впечатлил, это, без сомнений, Лео Месси. После него идёт Андрес Иньеста, он в каком-то роде близок к Месси. И всё же Лео сильно отличается от других", - цитирует Энрике Goal.com.

Напомним, что Месси всю карьеру провёл в "Барселоне", а Иньеста, будучи воспитанником "сине-гранатовых", отыграл за клуб 15 сезонов, после чего уехал в Японию.

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Комментарии

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Первоклашка с крутым нравом

Толко вот НА самом деле его спасали постоянно Суарез и Неймар, а Дно картонное просто стояло в стороне ,всмысле ходило,пешеход же...хе-хе

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