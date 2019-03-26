Луис Энрике не будет присутствовать на матче сборной Испании с Мальтой

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Луис Энрике не будет присутствовать на матче сборной Испании с Мальтой

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике не сможет посетить матч отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с Мальтой. 

48-летний специалист не сможет помогать своей команде из-за личных проблем. Причина пока неизвестна. Его временно заменит Роберт Морено.

Матч Мальта - Испания состоится сегодня, 26 марта. Начало - в 22:45 (мск). 

Энрике возглавил национальную команду летом 2018 года.

А еще: Испания победила Боснию в товарищеском матче благодаря голу дебютанта| http://soccernews.ru

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