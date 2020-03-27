Луис Энрике может вернуться в "Барселону"

Наставник сборной Испании Луис Энрике рассказал, в какой клуб, который он ранее тренировал, он хотел бы вернуться.

49-летний специалист ранее работал в "Роме", "Сельте" и "Барселоне".

"Думаю, я мог бы снова работать в любом клубе, в котором ранее тренировал. Оставляю двери открытыми для каждого из случаев", - передает слова Энрике Goal.

На данный момент чемпионат Испании приостановлен из-за пандемии коронавируса.

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