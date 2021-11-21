Луис Энрике не намерен возглавлять "Манчестер Юнайтед"

Теги испаниялуис энрикеманчестер юнайтедкриштиану роналду

Луис Энрике не намерен возглавлять "Манчестер Юнайтед"Фото: инстаграм сборной Испании/Автор неизвестен

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике не намерен сменять место работы, сообщает журналист-инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, испанский специалист полностью доволен своей нынешней работой и не планирует куда-либо уходить из национальной команды.

Ранее сообщалось, что нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду хочет, чтобы Энрике заменил ранее уволенного Сульшера на посту главного тренер "МЮ".

Напомним, что в прошлое воскресенье испанская сборная обеспечила себе участие на ЧМ-2022.

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