Луис Энрике не против поработать в Англии

Экс-тренер "Барселоны" Луис Энрике готов возобновить тренерскую деятельность.

Как сообщает Mundo Deportivo, испанский специалист не против поработать в Англии. Напомним, что в услугах Энрике заинтересованы "Арсенал" и "Челси".

Луис Энрике покинул "Барселону" летом 2017 года и после этого находился в отпуске.

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