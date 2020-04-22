Луис Энрике обратился с просьбой о сокращении своей зарплаты
Наставник сборной Испании Луис Энрике попросил Королевскую испанскую футбольную федерацию сократить ему зарплату.
Как сообщает AS, 49-летний специалист хочет, чтобы его зарплату сократили на 25 процентов. По информации источника, Энрике зарабатывает 1,5 миллиона евро в год. Таким образом, его зарплата понизится на 375 тысяч евро.
Луис Энрике возглавлял Испанию 2018 по 2019 год, однако был вынужден покинуть пост из-за болезни дочери.
В ноябре 2019 года Энрике вернулся на пост, сменив Морено, который вывел сборную на Евро-2020.
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|Гранада
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|Леванте
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|Осасуна
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|Сельта Виго
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