Луис Энрике объяснил отсутствие игроков "Реала" в заявке сборной Испании на Евро-2020

Теги испанияреал мадридлуис энрикесерхио рамосдани карвахальначо фернандес

Луис Энрике объяснил отсутствие игроков "Реала" в заявке сборной Испании на Евро-2020

Фото твиттер SPORF

Наставник сборной Испании Луис Энрике объяснил, почему в заявке команды для участия в финальном турнире Евро-2020 нет ни одного игрока мадридского "Реала".

"Если бы Карвахаль и Рамос были в хорошем состоянии, я бы их вызвал. Их нет из-за травм. Начо? Без сомнений, он играл на высоком уровне. Но я хотел взять только 24 игрока, это моё решение. Хотя есть ещё футболисты, заслуживающие вызов в сборную", - цитирует Энрике AS.

На групповом этапе Евро-2020 испанцы сыграют с Швецией, Польшей и Словакией.

С полной заявкой "Фурии Рохи" можно ознакомиться здесь.

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