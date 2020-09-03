Луис Энрике огласил цель сборной Испании

Наставник сборной Испании Луис Энрике порассуждал о задачах своей команды в Лиге Наций и на Евро-2020.

"Наша цель - побеждать в каждой игре и набирать очки. Я этого хочу и пытаюсь донести это до футболистов, чтобы они думали так же. Германия - мощная и первоклассная команда. Они будут одними из фаворитов на Чемпионате Европы, но мы собираемся его выиграть. Мне нравится играть в Лиге Наций, и я люблю работать со сборной", - цитирует Энрике официальный сайт УЕФА.

Сегодня испанцы сыграют с Германией в рамках 1-го тура группового этапа Лиги Наций, а 6 сентября встретятся с Украиной.

В группе Евро-2020 "Фурия Роха" сразится с Польшей, Швецией и ещё одной сборной из числа участников плей-офф предыдущего розыгрыша ЛН.

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