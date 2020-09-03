Луис Энрике огласил цель сборной Испании
Наставник сборной Испании Луис Энрике порассуждал о задачах своей команды в Лиге Наций и на Евро-2020.
"Наша цель - побеждать в каждой игре и набирать очки. Я этого хочу и пытаюсь донести это до футболистов, чтобы они думали так же. Германия - мощная и первоклассная команда. Они будут одними из фаворитов на Чемпионате Европы, но мы собираемся его выиграть. Мне нравится играть в Лиге Наций, и я люблю работать со сборной", - цитирует Энрике официальный сайт УЕФА.
Сегодня испанцы сыграют с Германией в рамках 1-го тура группового этапа Лиги Наций, а 6 сентября встретятся с Украиной.
В группе Евро-2020 "Фурия Роха" сразится с Польшей, Швецией и ещё одной сборной из числа участников плей-офф предыдущего розыгрыша ЛН.
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|3
|1
|Группа B
|М
|О
|1
|Уэльс
|3
|6
|2
|Англия
|3
|5
|3
|Словакия
|3
|4
|4
|Россия
|3
|1
|Группа C
|М
|О
|1
|Германия
|3
|7
|2
|Польша
|3
|7
|3
|Северная Ирландия
|3
|3
|4
|Украина
|3
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Хорватия
|3
|7
|2
|Испания
|3
|6
|3
|Турция
|3
|3
|4
|Чехия
|3
|1
|Группа E
|М
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|Италия
|3
|6
|2
|Бельгия
|3
|6
|3
|Ирландия
|3
|4
|4
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|3
|1
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|М
|О
|1
|Венгрия
|3
|5
|2
|Исландия
|3
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|3
|Португалия
|3
|3
|4
|Австрия
|3
|1