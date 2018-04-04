Луис Энрике отказал английскому гранду

Известный испанский тренер Луис Энрике не возглавит лондонский "Челси" по окончанию текущего сезона, информирует Daily Star.

По сведениям издания, "аристократы" были заинтересованы в сотрудничестве с 47-летним специалистом. Однако бывший наставник каталонской "Барселоны" отказался принимать летом клуб со "Стэмфорд Бридж".

Напомним, Луис Энрике дал комментарий по своему будущему. | soccernews.ru