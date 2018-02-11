Луис Энрике отказал итальянскому гранду

Теги луис энрикемиландженнаро гаттузовинченцо монтелла

Луис Энрике отказал итальянскому грандуИспанский специалист Луис Энрике этой зимой мог возглавить итальянский "Милан", информирует BeINSports.

По сведениям источника, после увольнения Винченцо Монтеллы руководство "россонери" было заинтересовано в приглашении на тренерский мостик команды бывшего наставника каталонской "Барселоны". Однако 47-летний специалист ответил отказом на поступившее предложение, в результате чего "Милан" возглавил Дженнаро Гаттузо.

Напомним, вчера "Милан" разгромил СПАЛ. | soccernews.ru

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