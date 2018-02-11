Луис Энрике отказал итальянскому гранду

Испанский специалист Луис Энрике этой зимой мог возглавить итальянский "Милан", информирует BeINSports.

По сведениям источника, после увольнения Винченцо Монтеллы руководство "россонери" было заинтересовано в приглашении на тренерский мостик команды бывшего наставника каталонской "Барселоны". Однако 47-летний специалист ответил отказом на поступившее предложение, в результате чего "Милан" возглавил Дженнаро Гаттузо.

Напомним, вчера "Милан" разгромил СПАЛ. | soccernews.ru