Луис Энрике озвучил "Арсеналу" свое первое трансферное требование

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Луис Энрике озвучил "Арсеналу" свое первое трансферное требованиеИзвестный испанский тренер Луис Энрике озвучил лондонскому "Арсеналу", который заинтересован в сотрудничестве с ним, свое первое трансферное требование.

Так, по сведениям fichajes.com, 47-летний специалист хочет, чтобы его первым подписанием на "Эмирейтс" стал полузащитник "Ромы" Раджа Наингголан. За бельгийца "канонирам" придется побороться с "Челси" и "Манчестер Юнайтед".

В нынешнем сезоне Наингголан забил 4 мяча и сделал 9 результативных передач в 38 матчах за "Рому".

Напомним, "Арсенал" определил три альтернативных варианта Луису Энрике. | soccernews.ru

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