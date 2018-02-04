Луис Энрике озвучил свое первое трансферное требование "Челси"

Испанский тренер Луис Энрике, последним клубом которого была каталонская "Барселона", озвучил свое первое трансферное требование лондонскому "Челси".

Так, по сведениям Express, который ссылается на испанскую прессу, 47-летний специалист сообщил руководству "аристократов", что в случае их сотрудничества, он хотел бы, чтобы клуб подписал 28-летнего вингера дортмундской "Боруссии" Марко Ройса.

Напомним, "Челси" определился с возможной заменой для Куртуа. | soccernews.ru