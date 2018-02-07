Луис Энрике планирует подписать в "Челси" ключевого игрока "Барселоны"

Известный испанский тренер Луис Энрике уже планирует свои действия на тренерском мостике лондонского "Челси", который может заменить им своего наставника Антонио Конте.

Так, по сведениям Le 10 Sport, в случае подписания контракта с "аристократами", 47-летний специалист рассчитывает подписать своего бывшего подопечного по каталонской "Барселоне" Луиса Суареса.

Напомним, Энрике не намерен возглавлять "Челси" по ходу сезона. | soccernews.ru