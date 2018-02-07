Луис Энрике планирует подписать в "Челси" ключевого игрока "Барселоны"

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Луис Энрике планирует подписать в "Челси" ключевого игрока "Барселоны"Известный испанский тренер Луис Энрике уже планирует свои действия на тренерском мостике лондонского "Челси", который может заменить им своего наставника Антонио Конте.

Так, по сведениям Le 10 Sport, в случае подписания контракта с "аристократами", 47-летний специалист рассчитывает подписать своего бывшего подопечного по каталонской "Барселоне" Луиса Суареса.

Напомним, Энрике не намерен возглавлять "Челси" по ходу сезона. | soccernews.ru

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