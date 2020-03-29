Луис Энрике поделился мнением о Серхио Рамосе

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Луис Энрике поделился мнением о Серхио Рамосе

Наставник сборной Испании Луис Энрике высказался о защитнике Серхио Рамосе.

"У меня прекрасные отношения с Рамосом, как и со всеми другими футболистами. Серхио - капитан. Я много слышал о нем от других и знал его, так как играл против него.

Наша первая встреча приятно удивила меня. Я понимаю, почему он удерживает рекорд Испании по играм за сборную. Меня удивили его лидерские и личные качества", - приводит слова Энрике Marca.

Рамос выступает за сборную Испании с 2005 года. На его счету 170 матчей в футболке национальной команды.

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