Луис Энрике поделился ожиданиями от матча с Англией

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Луис Энрике поделился ожиданиями от матча с Англией

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике высказался в преддверии матча третьего тура группового этапа Лиги Наций против Англии.

"Думаем только о победе, но не будем забывать, что сборная Англии в порядке. Они играли с пятью защитниками, но из-за травм сменили схему. Мы готовы сыграть так же, как на "Уэмбли", и постараться выиграть за счёт хорошего футбола. Мои игроки находятся в оптимальном состоянии" - приводит слова Энрике Football Espana.

Напомним, что матч Испания - Англия состоится сегодня в 21:45 мск. С анонсом этой встречи Вы можете ознакомиться здесь. | http://soccernews.ru

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