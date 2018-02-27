Луис Энрике попросил руководство "Челси" подписать ведущего игрока "Реала"

Известный испанский специалист Луис Энрике, считающийся главным кандидатом на то, чтобы заменить "у руля" лондонского "Челси" Антонио Конте, озвучил свое первое трансферное требование "аристократам".

Так, по сведениям fichajes.com, 47-летний специалист уже попросил руководство "синих", чтобы оно, в случае их сотрудничества, предприняло все возможное для того, чтобы подписать вингера мадридского "Реала" Гарета Бэйла.

Напомним, "Челси" определился с преемником Конте. | soccernews.ru