Луис Энрике посетит дебютный матч "Барселоны" в новом сезоне

Новоиспеченный главный тренер сборной Испании Луис Энрике посетит дебютный матч своей бывшей команды каталонской "Барселоны" в новом сезоне.

Так, по сведениям El Mund Deportivo, наставник "красной фурии" отправится в ближайшее воскресенье в марокканский Танжер, где "сине-гранатовые" в рамках Суперкубка страны сыграют с "Севильей". В этой игре 48-летний специалист намерен посмотреть за действия потенциальных игроков национальной команды.

Напомним, "Барселона" рассматривает вариант с многомиллионным обменом с "Манчестер Юнайтед". | soccernews.ru