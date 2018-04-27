Луис Энрике поставил условие "Арсеналу"

"Арсенал" продолжает вести переговоры с бывшим главным тренером "Барселоны" Луисом Энрике.

Как сообщает The Sun, испанский специалист поставил условие руководству "канониров" - он будет готов возглавить команду только в случае значительного усиления состава ближайшим летом.

Энрике хочет получить на трансферы порядка 230 миллионов евро. Согласны ли боссы "Арсенала" выделить такую сумму, пока неизвестно.

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