Луис Энрике потребовал от "Челси" купить Асенсио

Возможный будущий главный тренер "Челси" Луис Энрике продолжает переговоры с клубом, сообщают испанские СМИ.

По сведениям источника, испанский специалист хочет, чтобы лондонский клуб приобрел полузащитника "Реала"​ Марко Асенсио. В составе "синих" хавбек может заменить вингера Эдена Азара, который может перейти именно в "Реал".

В этом сезоне 22-летний Асенсио провел 32 матча за "Реал" во всех турнирах и забил восемь мячей.

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