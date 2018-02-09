Луис Энрике потребовал от "Челси" купить Асенсио

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Луис Энрике потребовал от "Челси" купить Асенсио

Возможный будущий главный тренер "Челси" Луис Энрике продолжает переговоры с клубом, сообщают испанские СМИ.

По сведениям источника, испанский специалист хочет, чтобы лондонский клуб приобрел полузащитника "Реала"​ Марко Асенсио. В составе "синих" хавбек может заменить вингера  Эдена Азара, который может перейти именно в "Реал".

В этом сезоне 22-летний Асенсио провел 32 матча за "Реал" во всех турнирах и забил восемь мячей.

Не пропустите: Вальверде: "Может ли Энрике возглавить "Челси"? Конте выиграл для них чемпионский титул". | http://soccernews.ru

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