Луис Энрике потребовал у "Арсенала" сумасшедшую сумму на летние трансферы

Известный испанский тренер Луис Энрике поставил еще одно условие перед руководством лондонского "Арсенала", которое видит в нем нового наставника своей команды.

Так, по сведениям The Sun, 47-летний специалист потребовал от "канониров" выделения ближайшим летом на усиление состава 230 миллионов евро.

Ожидается, что высокие финансовые запросы по зарплате и трансферам вынудят "Арсенал" отказаться от услуг Энрике.

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