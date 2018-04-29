Луис Энрике потребовал у "Арсенала" сумасшедшую сумму на летние трансферы

Теги арсенал лондонлуис энрике

Луис Энрике потребовал у "Арсенала" сумасшедшую сумму на летние трансферыИзвестный испанский тренер Луис Энрике поставил еще одно условие перед руководством лондонского "Арсенала", которое видит в нем нового наставника своей команды.

Так, по сведениям The Sun, 47-летний специалист потребовал от "канониров" выделения ближайшим летом на усиление состава 230 миллионов евро.

Ожидается, что высокие финансовые запросы по зарплате и трансферам вынудят "Арсенал"  отказаться от услуг Энрике.

Не пропустите: сегодня "Арсенал" сыграет против "Манчестер Юнайтед". | soccernews.ru

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