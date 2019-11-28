Луис Энрике предлагал Морено уйти из сборной Испании и стать его помощником в АПЛ

Теги испаниялуис энрике

Луис Энрике предлагал Морено уйти из сборной Испании и стать его помощником в АПЛ

Появилась новая информация касательно взаимоотношений Луиса Энрике и Роберта Морено.

Как сообщает As, до возвращения в сборную Испании Энрике предложил Морено уйти из сборной и стать его помощником в клубе АПЛ.

"Роберт хотел руководить сборной на Евро-2020, у него было на это право как по договору, так и по результатам. Его отказ Энрике и спровоцировал конфликт между ними", - заявили в источнике.

Напомним, что ранее Энрике вновь возглавил сборную Испании, но отказался брать Морено в свой штаб.

Читайте также: Луис Энрике рассказал, почему он отказался от услуг Роберта Морено. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Киевское "Динамо" в сверхрезультативном матче проиграло "Мальме", "Арсенал" уступил "Айнтрахту" и другие результаты 5-го тура Лиги Европы

Киевское "Динамо" в сверхрезультативном матче проиграло "Мальме", "Арсенал" уступил "Айнтрахту" и другие результаты 5-го тура Лиги Европы

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона Барселона 13 28
2 Реал Мадрид Реал Мадрид 13 28
3 Севилья Севилья 14 27
4 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 14 25
5 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 14 23
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 14 23
7 Хетафе Хетафе 14 21
8 Гранада Гранада 14 21
9 Леванте Леванте 14 20
10 Валенсия Валенсия 14 20
11 Осасуна Осасуна 14 19
12 Вильярреал Вильярреал 14 18
13 Алавес Алавес 14 18
14 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 14 17
15 Бетис Бетис 14 16
16 Эйбар Эйбар 14 15
17 Мальорка Мальорка 14 14
18 Сельта Виго Сельта Виго 14 12
19 Эспаньол Эспаньол 14 9
20 Леганес Леганес 14 6
Полная таблица

топ-5 тегов