Луис Энрике предлагал Морено уйти из сборной Испании и стать его помощником в АПЛ
Появилась новая информация касательно взаимоотношений Луиса Энрике и Роберта Морено.
Как сообщает As, до возвращения в сборную Испании Энрике предложил Морено уйти из сборной и стать его помощником в клубе АПЛ.
"Роберт хотел руководить сборной на Евро-2020, у него было на это право как по договору, так и по результатам. Его отказ Энрике и спровоцировал конфликт между ними", - заявили в источнике.
Напомним, что ранее Энрике вновь возглавил сборную Испании, но отказался брать Морено в свой штаб.
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|М
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|Реал Мадрид
|13
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|Севилья
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|Атлетико Мадрид
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|Атлетик Бильбао
|14
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|6
|Реал Сосьедад
|14
|23
|7
|Хетафе
|14
|21
|8
|Гранада
|14
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|9
|Леванте
|14
|20
|10
|Валенсия
|14
|20
|11
|Осасуна
|14
|19
|12
|Вильярреал
|14
|18
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|Алавес
|14
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|14
|Реал Вальядолид
|14
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|15
|Бетис
|14
|16
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|Эйбар
|14
|15
|17
|Мальорка
|14
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|Сельта Виго
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