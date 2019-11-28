Луис Энрике предлагал Морено уйти из сборной Испании и стать его помощником в АПЛ

Появилась новая информация касательно взаимоотношений Луиса Энрике и Роберта Морено.

Как сообщает As, до возвращения в сборную Испании Энрике предложил Морено уйти из сборной и стать его помощником в клубе АПЛ.

"Роберт хотел руководить сборной на Евро-2020, у него было на это право как по договору, так и по результатам. Его отказ Энрике и спровоцировал конфликт между ними", - заявили в источнике.

Напомним, что ранее Энрике вновь возглавил сборную Испании, но отказался брать Морено в свой штаб.

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