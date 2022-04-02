Луис Энрике прокомментировал итоги жеребьевки группового этапа ЧМ-2022

Фото: твиттер чемпионата мира\Автор неизвестен

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике прокомментировал итоги жеребьевки группового этапа чемпионата мира-2022.

Напомним, что Испания сыграет с Германией, Японией и кем-то из пары Коста-Рика\Новая Зеландия.

"Мы хотим покорить этот чемпионат мира. Не собираемся менять свой стиль игры, будь то товарищеский матч, чемпионат Европы или мира. У нас очень четкий стиль игры, с нами будет трудно конкурировать. Любая команда может оказаться сильнее нас, но и мы можем обыграть любого соперника.

Этот сложный жребий может в итоге оказаться простым в зависимости от хода турнира. Кто знает, в каком состоянии команды подойдут к нему. Могут быть сюрпризы.

Из второй корзины Германия была самым сильным соперником. Мощная команда, а после прихода топ-тренера они стали еще лучше. Но мы – другая сила, седьмая в мире [в рейтинге ФИФА], и у нас есть желание покорить мир, и это не изменится", - сказал испанский специалист.

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