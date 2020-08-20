Луис Энрике прокомментировал кризис в "Барселоне"

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике поделился мыслями о неудачном отрезке "Барселоны".

Напомним, что в сезоне 2019/20 "сине-гранатовые" не выиграли ни одного трофея.

"Сложные моменты бывают у всех великих команд. В истории топ-клубов полно таких примеров. Будет ли "Барса" снова выигрывать трофеи? Безусловно, но трудно сказать, когда именно. У Кумана есть менталитет "Барселоны". Но посмотрим. Работать с большими командами сложно", - приводит слова Энрике Marca.

Действующий наставник "Фурии Рохи" возглавлял "блауграну" с 2014 по 2017 год и выиграл с командой 9 трофеев.

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