Луис Энрике прокомментировал ничью со Швецией

Теги чемпионат европыиспаниялуис энрикеальваро мората

Луис Энрике прокомментировал ничью со ШвециейФото: твиттер сборной Испании/Автор неизвестен

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике прокомментировал итоги матча со Швецией (0:0) на Евро-2020.

"Соперник решил играть от обороны, пользуясь длинными забросами. У него даже был шанс победить.

Но в итоге ничья. Я сочувствую фанатам и игрокам. Мы хотели посвятить болельщикам победу.

Мы старались создавать опасные моменты, но поле было не лучшим. Игроки жаловались на него. Мы создавали моменты, но не могли их реализовать.

Мората – отличный игрок, который хорошо работает и в атаке, и в обороне. Он способен справиться со свистом в свой адрес, и я бы хотел увидеть, как ему рукоплещут", – сказал Энрике.

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