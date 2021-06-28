Луис Энрике прокомментировал победу над Хорватией на Евро-2020

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Луис Энрике прокомментировал победу над Хорватией на Евро-2020Фото: твиттер сборной Испании

Наставник сборной Испании Луис Энрике дал комментарии после победы над Хорватией (5:3) в 1/8 финала Евро-2020.

"Эпичная игра. В ней было как хорошее, так и плохое. Однако футбол - это спорт ошибок. Унаи Симон всем нам преподал урок. После того, как ошибся, сама ошибка уже не имеет значения - значение имеет твое отношение к делу после ошибки. И все его партнеры этот урок выучили. Мы не будем преувеличивать успех. Мы совершили ошибку, посчитав, что после 3:1 все закончено.

Я готов к таким матчам, если они еще будут, однако не уверен, что мои родные и фанаты разделяют мое мнение. Я подготовил команду к таким матчам и, если честно, думаю, что мы сделали только одну большую ошибку. Конец игры был прекрасен - я рад, что мы получили второй шанс победить", - приводит слова Энрике Marca.

Читайте также: Испания в экстра-таймах добыла победу над Хорватией и вышла в 1/4 финала Евро-2020. | http://soccernews.ru
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