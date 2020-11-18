Луис Энрике прокомментировал травму Рамоса

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Луис Энрике прокомментировал травму Рамоса

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике высказался о травме защитника команды Серхио Рамоса.

В матче против Германии (6:0) футболист получил повреждение в первом тайме.

"Надеюсь, все не так серьезно. Скорее всего, он выбыл на короткий срок, так же, как и Серхио Каналес, также травмировавшийся в начале встречи, - цитирует Энрике Goal.com. - Я понимаю, насколько серьезно случившееся, так как был на месте клубных тренеров и команд в таких ситуациях".

В нынешнем сезоне 34-летний Рамос провел за "Реал" 10 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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