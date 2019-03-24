Луис Энрике: "Рамос является уникальным футболистом"
Главный тренер сборной Испании Луис Энрике похвалил защитника Серхио Рамоса за игру в матче 1-го тура отборочного турнира чемпионата Европы-2020 против команды Норвегии (2:1).
"Я доволен самоотдачей игроков, а также качеством игры. Быть может, нам не хватало эффективности в завершении атак. Мы заслуживали победу со счетом 5:1 или 6:1, но в футболе не дают очков за созданные моменты.
Нам очень помог гол Рамоса с пенальти. Серхио является уникальным футболистом", - цитирует Энрике Marca.
Во 2-м туре Испания на выезде сыграет с Мальтой. Матч состоится 26 марта.
Не пропустите: Серхио Рамос забил за сборную Испании в пятом матче подряд. | http://soccernews.ru
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Анонс главных событий 24 марта
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|3
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|3
|3
|4
|Румыния
|3
|1
|Группа B
|М
|О
|1
|Уэльс
|3
|6
|2
|Англия
|3
|5
|3
|Словакия
|3
|4
|4
|Россия
|3
|1
|Группа C
|М
|О
|1
|Германия
|3
|7
|2
|Польша
|3
|7
|3
|Северная Ирландия
|3
|3
|4
|Украина
|3
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Хорватия
|3
|7
|2
|Испания
|3
|6
|3
|Турция
|3
|3
|4
|Чехия
|3
|1
|Группа E
|М
|О
|1
|Италия
|3
|6
|2
|Бельгия
|3
|6
|3
|Ирландия
|3
|4
|4
|Швеция
|3
|1
|Группа F
|М
|О
|1
|Венгрия
|3
|5
|2
|Исландия
|3
|5
|3
|Португалия
|3
|3
|4
|Австрия
|3
|1