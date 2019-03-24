Луис Энрике: "Рамос является уникальным футболистом"



Главный тренер сборной Испании Луис Энрике похвалил защитника Серхио Рамоса за игру в матче 1-го тура отборочного турнира чемпионата Европы-2020 против команды Норвегии (2:1).

"Я доволен самоотдачей игроков, а также качеством игры. Быть может, нам не хватало эффективности в завершении атак. Мы заслуживали победу со счетом 5:1 или 6:1, но в футболе не дают очков за созданные моменты.

Нам очень помог гол Рамоса с пенальти. Серхио является уникальным футболистом", - цитирует Энрике Marca.

Во 2-м туре Испания на выезде сыграет с Мальтой. Матч состоится 26 марта.

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