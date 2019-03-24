Луис Энрике: "Рамос является уникальным футболистом"

Теги испаниялуис энрикесерхио рамоснорвегия

Луис Энрике: "Рамос является уникальным футболистом"
Главный тренер сборной Испании Луис Энрике похвалил защитника Серхио Рамоса за игру в матче 1-го тура отборочного турнира чемпионата Европы-2020 против команды Норвегии (2:1).

"Я доволен самоотдачей игроков, а также качеством игры. Быть может, нам не хватало эффективности в завершении атак. Мы заслуживали победу со счетом 5:1 или 6:1, но в футболе не дают очков за созданные моменты. 

Нам очень помог гол Рамоса с пенальти. Серхио является уникальным футболистом", - цитирует Энрике Marca.

Во 2-м туре Испания на выезде сыграет с Мальтой. Матч состоится 26 марта.

Не пропустите: Серхио Рамос забил за сборную Испании в пятом матче подряд. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Анри - лучший легионер в истории Премьер-лиги

Анри - лучший легионер в истории Премьер-лиги

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Франция Франция 3 7
2 Швейцария Швейцария 3 5
3 Албания Албания 3 3
4 Румыния Румыния 3 1
Группа B М О
1 Уэльс Уэльс 3 6
2 Англия Англия 3 5
3 Словакия Словакия 3 4
4 Россия Россия 3 1
Группа C М О
1 Германия Германия 3 7
2 Польша Польша 3 7
3 Северная Ирландия Северная Ирландия 3 3
4 Украина Украина 3 0
Группа D М О
1 Хорватия Хорватия 3 7
2 Испания Испания 3 6
3 Турция Турция 3 3
4 Чехия Чехия 3 1
Группа E М О
1 Италия Италия 3 6
2 Бельгия Бельгия 3 6
3 Ирландия Ирландия 3 4
4 Швеция Швеция 3 1
Группа F М О
1 Венгрия Венгрия 3 5
2 Исландия Исландия 3 5
3 Португалия Португалия 3 3
4 Австрия Австрия 3 1
Полная таблица

топ-5 тегов