Луис Энрике рассказал, как он будет работать со сборной Испании

Луис Энрике прокомментировал свое назначение на пост главного тренера сборной Испании.

"Я благодарен за доверие президенту федерации футбола Луису Рубиалесу и спортивному директору Хосе Молине. Это серьезный вызов для меня и я рад его принять. Благодарю своих предшественников Хулена Лопетеги и Фернандо Йерро, которые оставили мне отличную команду.

Я всегда мечтал возглавить национальную сборную. Теперь у меня будут в распоряжении игроки для которых выступление за "фурию роху" является мечтой всей жизни. У нас богатый выбор игроков, поэтому я смотрю в будущее с оптимизмом.

Я не сторонник революций, так как предпочитаю эволюцию. Не ждите кардинальных изменений. Мы по-прежнему будет делать ставку на контроль мяча. Впрочем, некоторые аспекты нашей игры нуждаются в усилении. Я не волшебник, поэтому не мог гарантировать, что мы выиграем следующий крупный турнир. Но у нас есть отличный плацдарм для успеха", - приводит слова Энрике официальный сайт испанской федерации футбола.

В сентябре Испания сыграет со сборными Англии и Хорватии в матчах Лиги наций.

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