Луис Энрике рассказал, когда может покинуть сборную Испании

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Луис Энрике рассказал, когда может покинуть сборную Испании Фото: соцсети сборной Испании

Наставник сборной Испании Луис Энрике высказался о своем будущем в национальной команде.

"Я еще не решил, буду ли продолжать работу с командой после ЧМ-2022. Я чувствую поддержку со стороны федерации, она фактически дважды меня приглашала, и я ощущаю искреннюю привязанность к ней, а также уверенно себя чувствую.

Однако какой будет смысл в контракте, если мы не добьемся своих целей на ЧМ? Никакого. Так что посмотрим после турнира. Благодаря этой работе я на седьмом небе от счастья, и причина, по которой я еще не продлил контракт, связана с вами. Если я облажаюсь на ЧМ, вам не придется просить, чтобы меня уволили, я сам уйду", - приводит слова Энрике As.

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