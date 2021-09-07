Луис Энрике рассказал, кого бы он хотел видеть следующим тренером сборной Испании

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Наставник сборной Испании Луис Энрике хотел бы видеть Хосепа Гвардиолу во главе национальной команды.

"Я бы хотел, чтобы Гвардиола стал главным тренером сборной Испании. Мне бы это понравилось. Было бы идеально.

Я бы хотел увидеть нашу национальную команду с отпечатком его стиля. Не думаю, что у Испании может быть тренер лучше чем он", - приводит слова Энрике Goal.com.

Луис Энрике возглавляет сборную Испании с 2019 года. Под его руководством команда дошла до полуфинала Евро-2020.

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