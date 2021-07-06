Луис Энрике рассказал о психологической подготовке игроков перед полуфиналом Евро-2020

Фото: инстаграм сборной Испании/Автор неизвестен

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике рассказал о психологическом аспекте подготовки футболистов перед матчем полуфинала Евро-2020 против сборной Италии.

"Я бы не сказал, что их было сотни, но у нас было много примеров стойкости – не только со стороны 24 игроков, но и со стороны сотрудников национальной сборной.

Под словом "сотрудники" я подразумеваю тренеров, медицинский персонал, физиотерапевтов, диетологов, руководителей пресс-службы, делегатов, врачей... Всех. Все они продемонстрировали способность преодолевать невзгоды.

У нас есть психолог Хоакин Вальдес, который работает с нашими игроками на этом турнире. Мы стараемся сделать так, чтобы игроки не перегорели из-за участия в столь крупном турнире. Задача – сделать так, чтобы у них была нужная мотивация и концентрация", – заявил Энрике.

Сборная Испании сыграет со сборной Италии сегодня, 6 июля, в 22:00 (мск). Место проведения матча - Лондон.

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