Луис Энрике рассказал о психологической подготовке игроков перед полуфиналом Евро-2020

Теги чемпионат европыиспаниялуис энрике

Луис Энрике рассказал о психологической подготовке игроков перед полуфиналом Евро-2020Фото: инстаграм сборной Испании/Автор неизвестен

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике рассказал о психологическом аспекте подготовки футболистов перед матчем полуфинала Евро-2020 против сборной Италии.

"Я бы не сказал, что их было сотни, но у нас было много примеров стойкости – не только со стороны 24 игроков, но и со стороны сотрудников национальной сборной.

Под словом "сотрудники" я подразумеваю тренеров, медицинский персонал, физиотерапевтов, диетологов, руководителей пресс-службы, делегатов, врачей... Всех. Все они продемонстрировали способность преодолевать невзгоды.

У нас есть психолог Хоакин Вальдес, который работает с нашими игроками на этом турнире. Мы стараемся сделать так, чтобы игроки не перегорели из-за участия в столь крупном турнире. Задача – сделать так, чтобы у них была нужная мотивация и концентрация", – заявил Энрике.

Сборная Испании сыграет со сборной Италии сегодня, 6 июля, в 22:00 (мск). Место проведения матча - Лондон.

Также не пропустите: Капелло высказался о сборной Англии. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Зинченко отдал деньги полученные на Евро-2020 на благотворительность

Зинченко отдал деньги полученные на Евро-2020 на благотворительность

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов