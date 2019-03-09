Луис Энрике рассказал о трудностях в отношениях с Месси

Наставник сборной Испании Луис Энрике признался, что у него не всегда получалось находить общий язык с капитаном "Барселоны" Лионелем Месси.

"В наших отношениях был период напряженности. Я ни в коем случае не хотел конфликтовать с Месси, но это произошло, и мне нужно было с этим справляться. Впрочем, сейчас я могу сказать только хорошее о нём", - цитирует Энрике AS.

В текущем сезоне Месси сыграл за "Барселону" 34 матча во всех турнирах, забил 33 гола и сделал 18 ассистов.

48-летний Энрике возглавлял "сине-гранатовых" с 2014 по 2017 год и выиграл с командой 9 трофеев.

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